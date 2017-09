EL : Nice va à toute Vitesse en Europe !

Dans : OGCN, Europa League, Foot Europeen.

Face au Vitesse Arnhem, l'OGC Nice a confirmé son joli visage en Europa League en gagnant 3-0. Grâce notamment à un doublé de Plea, les Aiglons gardent la tête de leur groupe.

Suite à sa probante victoire contre Zulte lors de la première journée (5-1), Nice voulait confirmer devant son public de l'Allianz Riviera. Ce qui allait être le cas puisque Plea ouvrait rapidement la marque. Sur un corner de Lees-Melou dévié de la tête par Dante, l'attaquant niçois trouvait le chemin des filets d'une frappe du gauche au second poteau (1-0 à la 16e). Et Saint-Maximin faisait le break juste avant la mi-temps au terme d'un raid solitaire et d'une frappe croisée depuis le côté droit (2-0 à la 45e). La coupure de courant du stade ne changeait rien, et Plea inscrivait même un doublé en fin de partie d'un tir puissant après une passe de Srarfi (2-0 à la 82e).

Avec cette belle victoire (2-0), la deuxième en deux journées d'Europa League, l'OGCN reste en tête du Groupe K à égalité avec la Lazio, qui a battu Zulte (2-0). Autant dire que la réception du club romain, le 19 octobre prochain, sera décisive pour la suite des événements dans une poule à deux vitesses.