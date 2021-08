Mercato : Osman Bukari prêté au FC Nantes !

Dans : FC Nantes.

Le FC Nantes a officialisé la signature, sous forme de prêt d'Osman Bukari en provenance de la Gantoise. Il n'y a aucune option option d'achat pour celui qui est le troisième renfort des Canaris lors de ce mercato.

C'est dans un communiqué que Nantes a confirmé ce jeudi soir la venue d'Osman Bukari. « FC Nantes et le KAA Gent (Jupiler Pro League, BEL) ont trouvé un accord pour le prêt – sans option d'achat – de l’ailier, Osman Bukari (22 ans), jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Né à Accra (Ghana) et formé dans le club de sa ville, l’Accra Lions FC, Osman Bukari découvre le football européen lors d’un prêt de six mois aux Espoirs du RSC Anderlecht (janvier 2018). Au terme de ce premier passage en Belgique, le nouvel ailier jaune et vert s’engage ensuite avec l’AC Trencin (Slovaquie, juillet 2018 - septembre 2020), ancien club d’un certain Moses Simon. Avec la formation slovaque, Bukari prend part à 66 rencontres toutes compétitions confondues pour 16 buts et 25 passes décisives. Ses statistiques flatteuses lui ouvrent alors les portes de l’élite du football belge. Début septembre 2020, il rejoint le KAA Gent (Jupiler Pro League), vice-champion de Belgique de l’époque. L’an passé, il trouve le chemin des filets à 4 reprises et adresse 6 passes décisives en 25 journées de saison régulière. Avec les « Buffalos », il découvre également la Ligue Europa, prestigieuse compétition européenne. Joueur rapide, vif sur ses appuis et aimant se projeter vers le but adverse, Osman Bukari (1m70) apportera toute sa percussion et sa qualité technique à l’offensive nantaise pour la saison à venir. Le néo-international ghanéen (2 sélections en A, mars 2021) affiche aujourd’hui beaucoup d’ambitions dans ce nouveau défi qui se présente à lui ! Pour l’exercice à venir, il portera le numéro 26 », précise le FC Nantes, toujours aussi branché sur sa filière belge pour son mercato.