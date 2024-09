Le FC Nantes manque une recrue pour 5.000 euros

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

Le FC Nantes a préféré faire capoter un transfert plutôt que de céder au chantage d'un agent d'une de ses futures recrues.

Bien décidé à réaliser un dernier coup sur le marché des transferts la semaine dernière, le FC Nantes avait bouclé le recrutement de Filip Krastev (à gauche sur la photo). Un joueur bulgare à un moment hautement considéré puisqu’il était annoncé tout proche de Manchester City en 2020, avant de signer à Lommel, un club moins glorieux mais de la même entité du City Football Group. Depuis, le joueur bulgare ne cesse d’être prêté au point de n’avoir pas joué un seul match avec la formation belge, mais se retrouvant en Bulgarie, en France à Troyes, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas à deux reprises. Nantes avait néanmoins négocié un prêt avec option d’achat pour Krastev, et tout était ficelé puisque le joueur se trouvait au centre d’entrainement des Canaris.

Kombouaré met les choses au clair

Communiqué Officiel du Club.



Le FC Nantes engage Yassine Benhattab. — FC Nantes (@FCNantes) August 30, 2024

Mais ses agents ont au dernier moment demandé une augmentation de salaire de 5.000 euros, histoire de permettre au joueur bulgare de toucher 30.000 euros par mois. Waldemar Kita et Antoine Kombouaré ont dit non, plus par principe que par impossibilité financière, précise L’Equipe. Cela a mis un terme à cette piste assez improbable et pour laquelle le FC Nantes a préféré ne pas se renforcer avec ce joueur plutôt que de céder au chantage de dernière minute alors que le contrat s’apprêtait à être signé. « Il faut être respectueux, surtout de sa parole », a ainsi confié l’entraineur nantais Antoine Kombouaré, qui n’est pas du genre à démarrer une relation avec un nouveau joueur par une entourloupe peu appréciée même si c’est bien souvent le jeu du mercato.