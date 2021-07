L1 : Les supporters nantais interdits dans leur département !

Dans : FC Nantes.

La saison de Ligue 1 n'a pas encore débuté, et après plus d'un an de huis-clos, les autorités ont déjà frappé en interdisant aux supporterters nantais d'assister à un match de préparation à Pornic.

Ce mercredi 14 juillet, le FC Nantes jouera contre l’En Avant Guingamp un match de préparation, lequel se disputera à Pornic, la station balnéaire située en Loire-Atlantique, tout comme Nantes. Mais à l'occasion de cette rencontre amicale, il ne faudra pas compter avec les supporters des Canaris, avec ou sans le pass sanitaire. En effet, ce lundi, le Préfet de la Région Pays de la Loire a interdit à toute personne « se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ou se comportant comme tel » d’accéder au stade de Pornic ou de circuler ou stationner à proximité. Pour justifier cette décision originale, les autorités rappelent que certains supporters nantais ont souvent provoqué l'intervention des forces de l'ordre en raison de leur « hostilité à l’égard de l’équipe dirigeante. »