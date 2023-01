Joao Victor prêté au FC Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le FC Nantes a officialisé l'accord signé avec Benfica pour le prêt sans option d’achat de Joao Victor (24 ans) jusqu’à la fin de la saison 2022-2023.

« Je suis très heureux d'être ici, dans un Club comme le FC Nantes et de pouvoir évoluer au sein d'un très bon championnat. L'équipe est encore engagée dans trois compétitions et il y a de grandes échéances qui vont arriver très rapidement. Je suis là pour aider le Club à atteindre ses objectifs et je vais donner mon maximum ! », s’est réjoui le nouveau défenseur central du FC Nantes.