FCN : Rongier supplie Kita de ne pas faire sauter Cardoso

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Avec seulement cinq points en sept matchs, le FC Nantes va très mal. Et l’avenir de son entraîneur Miguel Cardoso est désormais incertain. Déjà mis en garde par Waldemar Kita après la défaite à Lille, le coach des Canaris pourrait avoir très chaud dans les prochaines heures après la défaite à domicile contre l’OGC Nice. Pas en grande forme en ce début de saison, le capitaine Valentin Rongier a néanmoins demandé du temps à son président, en expliquant que Miguel Cardoso était toujours l’homme de la situation.

« Même si on est dans l’obligation d’avoir des résultats rapidement, il y a des enjeux économiques, donc ce ne serait pas bien de le faire maintenant. On a encore des choses à apprendre et à montrer. Je suis certain que si on arrive à marquer le premier but dans un match, on va gagner et ça va nous faire du bien. Parce que là, depuis le début de l’année, on n’a pas marqué une seule fois le premier but dans un match, or c’est hyper important. On est tous très affectés et très touchés parce qu’on aime tous notre club. Il n’y a pas d’urgence parce qu’il reste beaucoup de matchs, mais si on ne se rend pas compte qu’on peut passer une saison de merde, on va la passer. Il faut qu’on réagisse » a expliqué un Valentin Rongier optimiste pour le FC Nantes malgré les difficultés actuellement rencontrées. Du côté de Waldemar Kita, la patience ne sera pas éternelle et le déplacement à Lyon samedi pourrait bien être décisif pour l’avenir de Miguel Cardoso.