FCN : Ranieri fustige l'arbitrage... avec classe

Claudio Ranieri, entraîneur de Nantes, après la défaite contre Rennes (1-2) : « À dix contre onze, on a mieux joué, on a fait de bonnes choses. Mes joueurs étaient énervés par l'arbitrage, mais c'est le football... Des erreurs d'arbitrage ? Je suis l'entraîneur de Nantes, donc je dis oui. J'aurais été celui de Rennes, j'aurais dit : 'Jamais'. Mais sur les deux buts, ce n’est pas bon... Bravo tout de même à mes joueurs qui ont fait une bonne prestation. C’était un bon derby, félicitations à Rennes. On a perdu, mais on aurait pu gagner... Le meilleur a été l'arbitre (rires). Au revoir ».