FCN : Nantes-PSG reporté, Valentin Rongier pète un câble

Dans : FC Nantes, PSG, Ligue 1.

Match comptant pour la 28e journée de Ligue 1, Nantes-PSG a été reporté à une date ultérieure par la LFP en raison du mouvement de Gilets Jaunes. Un nouveau report qui va automatiquement fausser le championnat pendant quelques temps, et qui agace au plus haut point à Nantes. Interrogé par Ouest-France, le capitaine Valentin Rongier a déploré ce nouveau report. Et le milieu de terrain de 24 ans prend notamment l’exemple de Montpellier, dont la série s’est littéralement brisée à la suite des matchs décalés en Ligue 1, pour justifier sa colère.

« Je suis énervé car ça commence à faire beaucoup après tout ce qui s’est passé depuis le début de la saison. On a eu beaucoup de matchs reportés. C’est le plus gros match de la saison qui est une nouvelle fois reporté. C’est dommage car beaucoup de gens prévoient leur week-end, font de longs déplacements pour venir voir ce match, même si beaucoup de gens disent que certains se déplacent pour voir Paris. Je ne sais pas si ça a déjà existé dans l’histoire de la L1, un championnat aussi coupé. Tu le ressens. Des équipes font des zigzags, il y a des clubs à qui ça coûte cher, comme Montpellier par exemple. C’est dommage qu’on ne puisse pas pratiquer notre sport en toute tranquillité » a confié Valentin Rongier, qui ne remet pas en cause les manifestations, mais qui s’agace du manque de réactivité de la LFP pour s’adapter et décaler rapidement les rencontres.