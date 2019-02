Emiliano Sala : L'autopsie révèle les causes de sa mort

Dans : FC Nantes, Foot Europeen.

Il y a désormais trois semaines jour pour jour, l'avion qui transportait Emiliano Sala de Nantes à Cardiff s'écrasait au large de Guernesey. Et si le corps de l'attaquant argentin a été retiré des débris de l'avion, le Piper Malibu ayant été repéré au fond de la Manche, celui du pilote n'a pas encore été retrouvé alors que la famille de ce dernier a lancé un appel pour financer l'opération. Mais ce lundi après-midi, la presse anglaise dévoile les premiers résultats de l'autopsie réalisée sur Emiliano Sala.

Selon le médecin-légiste, le footballeur de 28 ans a été tué lors du choc avec la mer provoqué par le crash de l'avion, des blessures ayant été constatées à la tête et sur le torse d'Emiliano Sala, l'hypothèse d'une noyade après le choc brutal avec l'eau ayant été repoussée par le médecin-légiste. Concernant les circonstances précises qui ont provoqué le dramatique accident, les autorités anglaises pensent pouvoir donner les premiers éléments de leur enquête d'ici la fin du mois de février, mais il faudra attendre entre six mois et un an pour avoir la totalité des résultats de ce travail très compliqué.