FCN : Nantes est sixième, Gourcuff a aussi des ambitions

Christian Gourcuff, entraîneur du FC Nantes, après la victoire contre Dijon (1-0) : « La grosse satisfaction est de prendre les trois points, dans une période où c'est important. On a dix grosses minutes où on a du mal à se mettre en route, et puis on a joué le plus clair du temps dans le camp dijonnais. Il fallait concrétiser les occasions. Le score étriqué ne nous permet pas d'avoir une fin de rencontre sereine. On était face à une équipe très regroupée, il y avait peu d'espaces. On est reparti en deuxième période avec plus de rythme. On a eu beaucoup de situations intéressantes. On a encore pêché dans les centres, on n'a pas été juste dans les trente derniers mètres. Mais la pression constante était intéressante. Sur la fin de match, l'adversaire sait qu'il n'est mené que d'un but. Il y a de la nervosité. Le seul moyen de régler ça, c'est de marquer le deuxième. Et puis on est à un moment du championnat où toutes les équipes ont un peu de nervosité. Face à Toulouse, il a fallu s'arracher. Ce dimanche soir aussi. La sixième place ? On fera le point à la trêve. Les ambitions, on les a, mais ce sont les points qui les rendent possibles. Elles pourront se concrétiser lorsqu'on sera plus serein. Et cette sérénité, c'est uniquement avec des points que l'on peut l'avoir ».