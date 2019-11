FCN : Nantes connaît ses deux priorités au mercato d'hiver

Dans : FC Nantes.

Après avoir fréquenté le podium de la Ligue 1, Nantes est rentré dans le rang avant la trêve internationale. Mais les Canaris devront attendre le mercato d'hiver pour se renforcer là où l'effectif de Gourcuff est à la peine.

En prenant les commandes du FC Nantes, Christian Gourcuff n’avait pas promis monts et merveilles aux supporters, mais la formation du technicien breton a tout de même tenu son rang, étant même le dauphin du PSG avant d’enchaîner quatre défaites consécutives. Pour Denis Balbir, il est évident que Waldemar Kita va devoir offrir des renforts à son entraîneur s’il veut que Nantes retrouver des couleurs et ses performances du début de saison. Pour le journaliste, deux postes sont d’ores et déjà ciblés et le FCN sait à quoi s’en tenir.

Via son blog sur ButFootballClub, Denis Balbir a fait un état des lieux. « Je pense que l’une des priorités du prochain Mercato de Nantes est de retrouver un avant-centre efficace. En ce moment, Kalifa Coulibaly n’est pas dans sa meilleure forme et la concurrence est seulement représentée par le jeune Elie Youan. Le FCN doit se mettre en quête d’un autre buteur. Avoir une colonne vertébrale efficace est une condition sine-qua-none à une équipe qui tourne bien et il faut forcément l’attaquant efficace pour mener tout ça. L’autre grand souci du moment chez les Canaris, ce sont les latéraux. Fabio est blessé pour longtemps, Dennis Appiah et Charles Traoré ont connu (ou connaissent encore) un coup d’arrêt. Le FC Nantes n’est pas épargné par les pépins et a dû composer avec des joueurs de dépannage, explique Denis Balbir, qui ne voit pas l’intérêt des dirigeants nantais d’accélérer les choses. Un joker médical ? Je ne pense pas que le feu soit tel qu’il faille agir dans l’urgence. L’effectif actuel à disposition de Christian Gourcuff a les qualités pour compenser en attendant 2020. »