FCN : Lewandowski aurait pu signer à Nantes, mais...

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Mercato, Bundesliga.

Depuis plusieurs saisons maintenant, Robert Lewandowski s’est imposé comme une référence en Europe. Brillant au Borussia Dortmund, le capitaine de la sélection polonaise confirme au Bayern Munich. Désormais intouchable pour les équipes de Ligue 1 (hors-PSG), le partenaire de Kinglsey Coman en Bavière aurait pu jouer en France il y a dix ans. Dans une interview accordée au Parisien, Waldemar Kita a avoué qu’il s’était intéressé à Robert Lewandowski quand ce dernier avait 20 ans. Mais à cette époque déjà, le tarif du buteur qui évoluait alors à Lech Poznan était (très) élevé pour un club de Ligue 2 comme Nantes.

« J'ai failli prendre Lewandowski il y a dix ans. Il était à Lech Poznan. Il avait 20 ans, je suis allé voir l'un de ses matches. Il a joué numéro 10. J'ai adoré et j'ai dit : « Il faut l'acheter » ! Je me suis renseigné. Il valait entre 800 000 euros et un million. Mais quand on a su que c'était moi qui étais intéressé, on m'a demandé entre 4 et 5 millions. On était en Ligue 2, c'était trop cher » a avoué avec regret le propriétaire du FC Nantes, qui aurait alors signé un énorme coup et se serait assuré une plus-value importante. Mais à l’évidence, le budget nantais à l’époque ne permettait pas à l’homme d’affaires canari de tenter un coup de poker de cette envergure…