FCN : Les supporters boycottent le derby et accusent Kita

Dans : FC Nantes, Rennes, Ligue 1.

Après avoir boycotté le déplacement à Paris, la Brigade Loire ne sera pas non plus présente au Roazhon Park pour supporter le FC Nantes face au Stade Rennais samedi après-midi (17h). Dans un communiqué, le groupe de supporters principal de l’équipe entraînée par Claudio Ranieri dénonce les conditions d’encadrement, celles-ci étant jugées trop restrictives. Outre la Ligue de Football Professionnel, c’est l’Etat français qui est directement interpellé par le groupe de supporters canaris.

« Les supporters nantais viennent de partout et doivent pouvoir se déplacer par leurs propres moyens pour soutenir leurs joueurs à Rennes. Ce ne sont ni des criminels, ni du bétail. L’État français doit être capable d’assurer la sécurité d’une telle rencontre sans limiter les supporters dans leur liberté d’aller et de venir » explique la Brigade Loire avant de pointer du doigt le manque de soutien de Waldemar Kita. « Le club n’a su se tenir à nos côtés, alors que nous lui avions demandé. Sa présence aurait donné, à coup sûr, un poids plus important à nos revendications ». Les supporters du FC Nantes regarderont donc ce derby tant attendu devant leur poste de télévision…