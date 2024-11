FCN ‍: Kombouaré viré avant le PSG, Kita se prépare

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Renversé par le Racing Club de Lens (3-2) samedi, le FC Nantes poursuit sa mauvaise série en Ligue 1. La menace se rapproche dangereusement pour l’entraîneur Antoine Kombouaré, qui pourrait payer cher une nouvelle contre-performance contre Le Havre après la trêve internationale.

Le scénario fait mal. Devant au score jusqu’à la 86e minute, le FC Nantes a trouvé le moyen de s’incliner à Lens samedi. Une fin de match folle, avec un but gag provoqué par leur défenseur central Nicolas Pallois, a encore plombé les Canaris. Les voilà au 14e rang de la Ligue 1 à égalité de points avec le barragiste stéphanois. On peut parler d’une situation de crise pour une équipe privée de victoire sur ses neuf derniers matchs. Et dans ce genre de contexte, c’est bien connu, le premier fusible n’est autre que l’entraîneur.

Interrogé après le revers à domicile face à l’Olympique de Marseille (1-2) le week-end précédent, le président Waldemar Kita s’était empressé de rassurer Antoine Kombouaré. « S’il est fragilisé ? Non, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Sincèrement, il n'est pas fragilisé, avait certifié le propriétaire nantais auprès des journalistes. J'espère que je partirai plus tôt que lui ! » Sauf que l’ancien coach du Paris Saint-Germain est suffisamment expérimenté pour savoir qu’une telle déclaration ne signifie pas grand-chose.

Une dernière chance pour Kombouaré

La preuve, le quotidien régional Ouest-France voit la menace se rapprocher dangereusement. La source indique que le match face au Havre, un concurrent direct dans la course au maintien, pourrait être décisif pour l’avenir d’Antoine Kombouaré juste après la trêve internationale. Et pour cause, le FC Nantes risque de ne pas prendre beaucoup de points dans les rencontres qui suivront. Le calendrier annonce le Paris Saint-Germain, Rennes, Brest, Lille et Monaco au programme des Canaris. Un programme inquiétant compte tenu de leur niveau ces dernières semaines.