FCN : Kita calme Coach Vahid, il pleut des recrues à Nantes

Alors que Vahid Halilhodzic est toujours en froid avec le clan Kita, le FC Nantes continue d’avancer sur son mercato.

Comme tous les autres clubs français, le FCN est actuellement en pleine préparation estivale. Sauf que le flou continue de régner au-dessus des Canaris. Proche d’une vente du club ces dernières semaines, Waldemar Kita a finalement décidé de repartir pour une saison, aux côtés de Vahid Halilhodzic. Sous contrat jusqu’en 2020, l’entraîneur de 67 ans sera donc sur le banc de Nantes cette saison, malgré une vraie mésentente avec les Kita. En attendant que les choses se tassent, le FCN poursuit son recrutement. Suite aux arrivées d’Alban Lafont (prêt de la Fiorentina), de Dennis Appiah (750 000 euros), et des jeunes Bridge Ndilu et Abou Ba, le club jaune et vert va accueillir de nouvelles recrues, comme l’annonce Ouest-France.

« Molla Wagué (Udinese) a passé sa visite médicale mercredi. Il est désormais lié avec le FC Nantes pour les quatre prochaines saisons. Marcus Coco serait proche du FCN, où un contrat de quatre ans l’attend. Le FCN et Mehdi Abeid (libre) sont parvenus à un accord pour un contrat de trois ans (sous réserve de la visite médicale). L’international algérien rejoindra la Cité des Ducs pour les examens médicaux après la CAN », révèle le média régional. Avec ces trois nouvelles recrues, le FCN va donc renforcer tous ses secteurs de jeu. De quoi rassurer Coach Vahid !