FCN : Déçu, Ranieri va martyriser ses joueurs jusqu'à la trêve

Dans : FC Nantes, Ligue 1, OGCN.

Claudio Ranieri, entraîneur du FC Nantes, après la défaite contre Nice (1-2) : « On a bien joué, on a bien gardé le ballon, on a fait de bonnes choses... Mais les dernières passes n'étaient pas suffisantes. Je suis déçu. On doit travailler pour s'améliorer encore. Nice a été surpris de notre première mi-temps. Ils ont ensuite réagi. Il y a de bons joueurs. Nous avons fait un bon match, mais nous avons beaucoup travaillé sans faire de but, ça s'est joué sur le réalisme... Nice a joué moins et a mis plus de buts. Le premier but est dû à un manque d'attention, et le second... On connaît Balotelli, il ne faut pas lui laisser ce genre de situation. On a aussi manqué de chance, avec la tête d'Iloki... Je veux continuer à pousser. Il reste deux matchs avant la trêve, je veux voir la réaction de mes joueurs ».