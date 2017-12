FCN : Contre l’ASSE, les Canaris appuieront là où ça fait mal

Dans : FC Nantes, ASSE, Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne va-t-elle enfin rebondir ? Après six matchs sans victoire en championnat, les Verts doivent stopper l’hémorragie le plus vite possible. Et ce malgré le contexte.

Pour commencer, le groupe stéphanois est toujours privé de Romain Hamouma et Rémy Cabella, deux des principaux atouts offensifs. Pas de quoi faciliter la tâche du nouvel entraîneur Julien Sablé, qui n’a pas vraiment le temps de mettre ses idées en place. Il faudra pourtant trouver des solutions dimanche (15h) contre une équipe aussi solide que le FC Nantes. D’autant que les coéquipiers d’Adrien Thomasson, sans pitié, ont prévu d’enfoncer l’ASSE dès l’entame de match.

« Ils manquent de confiance, à nous de nous appuyer là-dessus pour les faire douter, a annoncé le milieu offensif nantais. Pourquoi pas marquer très tôt pour les faire douter encore plus ? Ils ont beaucoup de blessés. Je n’ai pas compris pourquoi et comment leur coach était parti. C’est un facteur qui fait qu’ils ont moins de confiance, je trouvais que c’était un peu le flou. Pour l’avoir vécu à Nantes, il faut un temps d’adaptation. » A Geoffroy-Guichard, Nantes risque de mettre une énorme pression sur les Stéphanois.