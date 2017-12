ASSE-FCN : Quand Ranieri est classe avec l'arbitre, Romeyer se ridiculise

Dans : FC Nantes, Ligue 1, ASSE.

A l'image d'une 16e journée de L1 riche en événements pour les arbitres, le match ASSE-Nantes a donné lieu à quelques explications, et pas uniquement parce que François Letexier a refusé un but parfaitement valable à Emiliano Sala. En effet, en première période, Valentin Rongier a pris un gros tacle qui a laissé des traces, et cela a mis hors de lui Claudio Ranieri car M'Bengue s'en est sorti sans aucune sanction.

L'entraîneur italien du FC Nantes, qui a été contraint de se passer de Rongier en seconde période, est donc venu discuter calmement et courtoisement avec l'arbitre au moment de la reprise, ce dernier n'ayant pas voulu le recevoir à la pause. « Si je perds le match, il n’y a pas de problème. Mais si je perds mon joueur parce qu’il a la cheville cassée, là c’est un grand problème. Vous, vous devez faire du bon travail. Merci », a expliqué les yeux dans les yeux Claudio Ranieri, avant de tourner les talons et de partir vers le terrain. Témoin de la scène, Roland Romeyer est venu au secours de François Letexier en rétorquant : « Il a fait son travail ! Il a fait son travail », avant d’attendre que l’entraîneur italien du FC Nantes s’éloigne pour lancer un « qu’il aille jouer aux cartes lui.... ».