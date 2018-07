Officiel : Belle prise pour Montpellier, qui s'offre Delort !

Dans : MHSC, TFC, Ligue 1, Mercato.

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Toulouse, Andy Delort s’est officiellement engagé avec Montpellier ce mardi matin. L’ancien attaquant de Caen et des Tigres portera le numéro 11 du côté de la Paillade. Pour arracher le buteur du TFC, les dirigeants du MHSC ont déboursé une somme comprise entre 3 et 5 millions d’euros, selon plusieurs sources. « C’est le club de ma région, j’ai toujours voulu signer ici » a par ailleurs déclaré la nouvelle recrue de Montpellier sur le site officiel du club.