MHSC : Montpellier s'est fait broyer, Der Zakarian n'en revient pas

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian (entraîneur de Montpellier après le nul 2-2 contre Angers) : « La deuxième mi-temps, on a explosé, on a été incapables de garder le ballon, de les faire courir. On a la balle de 3-0, on ne la met pas, et derrière trop de pertes de balles, d’approximations dans notre jeu. Physiquement, ils nous ont broyés, ils nous ont marchés dessus, ils ont été plus justes que nous, plus rapides que nous. Ils se retrouvent à 10, on a été incapables de les faire courir et de jouer juste. On défend très mal sur le premier but et le deuxième encore plus mal. Angers méritait de revenir. On a explosé physiquement, mentalement, dans tous les domaines. Si ça ressemble à une défaite ? On a fait match nul. On est serré au classement mais si on fait des productions comme la deuxième mi-temps, on ne gagnera pas beaucoup de matchs. Quand il n’y a pas de mobilité et de justesse technique, il y a moins d’oxygène dans le cerveau ».