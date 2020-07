MHSC : Luca Zidane en approche à Montpellier

Dans : MHSC.

Pur produit du Real Madrid, Luca Zidane va quitter officiellement le club merengue dans quelques jours, à la fin de son contrat.

Prêté cette saison au Racing Santander en D2 espagnole, le fils de Zinedine Zidane ne fait pas partie des plans de la Maison Blanche pour l’avenir, le club comptant sur l’Ukrainien Andriy Lunin pour être le numéro 2 derrière Thibaut Courtois. Selon Diario AS, Luca Zidane pourrait désormais tenter sa chance en France, puisqu’il est dans le viseur de Montpellier.

Le gardien de but possède plusieurs touches, mais son arrivée dans l’Hérault est jugée comme prioritaire. Après 16 ans de présence au Real Madrid, qu’il avait rejoint à l’âge de six ans, le natif de Marseille pourrait ainsi découvrir le championnat de France, lui qui a déjà porté le maillot tricolore dans les sélections de jeune. Mais sa carrière a pris un coup de frein avec deux matchs disputés en deux saisons chez les pros entre 2017 et 2019, où il était le troisième gardien du Real Madrid.