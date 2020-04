MHSC : Le foot français au chevet de Junior Sambia

Dans : MHSC.

Jeudi soir, Montpellier annonçait dans un communiqué l’hospitalisation de l’un de ses joueurs pour problèmes digestifs et respiratoires.

Sur son site officiel, le MHSC ne mentionnait pas le coronavirus et ne dévoilait pas l’identité du joueur concerné. Il s’agit de Junior Sambia, lequel a bel et bien présenté des symptômes similaires à ceux du Covid-19, au point d’être placé en service de réanimation après avoir rejoint dans un premier temps l’une des cliniques de la ville de Montpellier. Déchiré à de nombreux sujets ces dernières semaines, le football français a parlé d’une seule voix pour témoigner son soutien au joueur et au club de Montpellier sur Twitter ce vendredi.

Olympique de Marseille : L'Olympique de Marseille apporte tout son soutien au joueur, à ses proches ainsi qu'au @MontpellierHSC dans cette épreuve difficile

Girondins de Bordeaux : Courage au joueur, à ses proches et à l'ensemble du MHSC.

AJ Auxerre : Force à vous le @MontpellierHSC et à votre joueur

Lille OSC : Le LOSC adresse toutes ses pensées au joueur, à ses proches ainsi qu’au @MontpellierHSC

OGC Nice : Courage au joueur, à sa famille, ses proches et au club du @MontpellierHSC

Dijon : Courage au joueur hospitalisé. Force à ses proches et au @MontpellierHSC.

Stade Lavallois : Force à vous @MontpellierHSC et à votre joueur

De nombreux messages qui toucheront bien évidemment les dirigeants de Montpellier, en attendant espérons-le, des nouvelles positives de Junior Sambia dans les jours à venir.