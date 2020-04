Covid-19 : Junior Sambia placé en service de réanimation

Dans : MHSC.

Ce jeudi soir, Montpellier a communiqué sur les problèmes de santé de l’un de ses joueurs, qui souffre de problèmes respiratoires et est en soins depuis deux jours. Il s’agit de Junior Sambia, le milieu de terrain de 23 ans qui a présenté des symptômes similaires à ceux du Covid-19, selon L’Equipe. Le média affirme que Junior Sambia a été placé en service de réanimation en hôpital après avoir rejoint dans un premier temps l’une des cliniques de la ville. Son état de santé s’est dégradé ces derniers jours, et le MHSC a simplement communiqué sur des problèmes « digestifs et respiratoires » de l'ancien joueur de Niort.