MHSC : L'arbitre était dans le dur, Andy Delort l'avoue

Dans : MHSC, Ligue 1, ASSE.

Andy Delort, attaquant du MHSC, après la victoire face à l’ASSE (0-1) : « C’était un match compliqué. Surtout que l’arbitre a plus sifflé pour eux que pour nous... Jusqu’à ce qu’il essaye de compenser un peu avec le rouge de Cabella. Ça a été, heureusement, sinon, la fin de match allait être difficile… Mais c’est bien, on fait un bon match, on gagne, c’était important. L’Europe ? Ça va être dur. On est là. On va se donner à fond pour bien finir cette saison. Il reste deux matchs », a-t-il déclaré sur Canal+.