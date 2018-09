MHSC : Deux blessés après un mouvement de foule contre Nîmes ?

Dans : MHSC, Nîmes, Ligue 1.

Si dans l’ensemble, tout s’est bien passé entre les supporters du Montpellier HSC et ceux de Nîmes en marge du match de ce dimanche après-midi, un incident regrettable a été déploré durant la première période du derby. En effet suite à l’ouverture du score d’Amboise Oyongo à la 29e minute du match, la porte d’une tribune du Stade de la Mosson s’est ouverte derrière le but nîmois, provoquant la chute de nombreux spectateurs. Deux personnes seraient blessées selon BeIN SPORTS. La rencontre a été interrompue durant 10 minutes par l’arbitre du match, Rudy Buquet. Plus d’informations à venir…