MHSC : Der Zakarian dévoile le nom de son prochain buteur

Dans : MHSC.

Toujours en course pour un billet européen, Montpellier attend la signature d’un attaquant cet hiver. L’actuel neuvième de Ligue 1 a en effet entamé des discussions avec les Young Boys de Berne pour l’international ivoirien Roger Assalé (26 ans), une piste confirmée par Michel Der Zakarian. « Si c’est sorti dans la presse, oui, a reconnu l’entraîneur héraultais. C’est un petit gabarit (1,67m, 67kg), un joueur puissant avec une qualité de dribble et de vitesse. Il est capable de marquer et de faire marquer. Il nous intéresse, on serait très heureux qu’il nous rejoigne. » Cette saison, la cible du MHSC a inscrit 4 buts et 2 passes décisives en championnat, sans compter ses deux réalisations en Europa League.