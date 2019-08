MHSC : Andy Delort prolonge à Montpellier

Dans : MHSC, Ligue 1.

Le MHSC a annoncé ce jeudi après-midi la prolongation d'Andy Delort, vainqueur cet été de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie.

« Souvent associé au MHSC, Andy Delort, Héraultais de naissance puisqu’il a vu le jour à Sète il y a 28 ans, avait souvent clamé sa volonté d’évoluer un jour sous le maillot pailladin… Et comme la volonté était partagée, il était écrit que cette union finirait bien par voir le jour. Débarqué en début de saison dernière, Andy s’est tout de suite senti chez lui au MHSC et a rapidement conquis le cœur des supporters pailladins. Auteur de 14 buts et 7 passes décisives la saison dernière, l’international algérien, vainqueur de la CAN cet été, a eu une place prépondérante dans l’excellent parcours du MHSC. Sa grinta et sa rage de vaincre en font aussi un excellent porte drapeau de l’esprit Paillade. Pour toutes ces raisons, le Président Laurent Nicollin était très heureux d’annoncer la prolongation de contrat d’Andy. « Je suis très heureux de l’envie et de la volonté d’Andy de se projeter sur l’avenir avec nous. Nous sommes tous ravis. J’espère qu’il va encore inscrire beaucoup de buts sous notre maillot. » L’attaquant montpelliérain affichait lui aussi un large sourire à l’heure de s’inscrire dans la durée avec le club languedocien : « C’est une belle marque de confiance de la part du MHSC et je suis très heureux de m’inscrire dans la continuité avec mon club de cœur.» Cette prolongation, qui intervient quelques jours après celles de Florent Mollet et de Gaëtan Laborde, est une excellente nouvelle pour le MHSC », se réjouit le club de Montpellier.