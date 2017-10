MHSC : 5 points contre le PSG, Monaco et Nice, MDZ est refait

Dans : MHSC, Ligue 1, OGCN, Monaco, PSG.

Michel Der Zakarian, entraîneur du MHSC, après la victoire contre Nice (2-0) : « On a fait une bonne entame, mais ensuite on a moins bien défendu. Les Niçois ont eu 4 occasions, ils ont beaucoup de qualité, mais on a rectifié certaines choses à la mi-temps face à une équipe très dangereuse offensivement. Notre gardien a fait une très belle prestation aussi. La 2e période a été bien meilleure pour nous avec deux buts très bien construits. On a pris 5 points face à Paris, Monaco et Nice, c’est une très bonne chose. Mes changements ? Une équipe, c’est un groupe : quand on rentre il faut montrer ses qualités sur le terrain. À nous de garder notre état d’esprit actuel et que chacun se mette chiffon pour l’équipe. On a eu certes un peu de réussite en 1ère mi-temps, mais sur l’ensemble du match on a mérité notre victoire. Nous n’avons pas seulement subi ».