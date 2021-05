L1 : La surprise Valère Germain à Montpellier ?

Dans : MHSC.

En fin de contrat avec l’OM au 30 juin, Valère Germain n’a pas disputé la moindre minute depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille.

L’attaquant de 31 ans va quitter l’Olympique de Marseille sans véritablement avoir réussi à s’imposer au sein de son club de cœur durant les quatre ans passés sur la Canebière. Un petit échec qui ne va pas empêcher Valère Germain de rebondir. L’ancien Monégasque dispose de quelques touches aux Etats-Unis, en Liga et en Série A. Mais à en croire les informations de La Provence, un rebond en Ligue 1 est également possible. Et pour cause, un club du top 10 français est sur les rangs pour accueillir Valère Germain, il s’agit de Montpellier.

Le média régional croit savoir que les négociations sont avancées entre les deux parties dans la mesure où Laurent Nicollin a d’ores et déjà transmis une proposition de contrat à Valère Germain. L’attaquant de l’OM, qui percevait plus de 300.000 euros par mois à Marseille, devra forcément faire un gros effort financier s’il veut poursuivre sa carrière au MHSC. Mais le challenge sportif du club de l’Hérault pourrait tenter le fils de Bruno Germain. Reste à connaître l’identité du futur entraîneur de Montpellier après le départ de Michel der Zakarian, car cela aura forcément son importance pour Valère Germain. Ces deux dernières semaines, deux pistes émergent, celles menant à Laurent Battles (Troyes) et à Olivier Dall’Oglio (Brest).