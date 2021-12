Rybolovlev, 10 ans à Monaco, il fait des promesses

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Propriétaire de l'AS Monaco depuis 10 ans jour pour jour, Dmitry Rybolovlev a pris soin d'adresser un message aux supporters du club de la Principauté pour fixer ses objectifs ambitieux.

Le 23 décembre 2011, alors que les finances de l’AS Monaco étaient dans le rouge et que le club pointait dans les profondeurs du classement de la Ligue 2, au point même de craindre une relégation en National, le prince Albert décidait qu’il était désormais temps d’ouvrir les portes du club à un investisseur étranger en la personne de Dmitry Rybolovlev. Le milliardaire russe lançait une nouvelle ère plutôt glorieuse pour le club de la Principauté, avec en point d’orgue le titre de champion de France en 2017. A l’occasion de ce dixième anniversaire, le propriétaire de l’ASM a adressé un message aux supporters de Monaco, répétant qu’il était là pour rester, et surtout qu’il avait toujours de hautes ambitions pour son club et que cela allait se confirmer au fil des saisons.

Rybolovlev ne lâchera pas Monaco

Dans une lettre ouverte aux fans monégasques, Dmitry Rybolovlev a reconnu son bonheur d’avoir pris les commandes de l’AS Monaco. « Je dois admettre que je n’avais pas imaginé, il y a dix ans, vivre autant d’émotions fortes et marquantes. Durant ces années, j’ai pu me rendre compte à quel point l’AS Monaco n’est pas un club comme les autres, combien le lien qui vous unit à notre équipe est spécial, en Principauté comme dans les stades de Ligue 1 et d’Europe dont vous remplissez régulièrement les espaces visiteurs. Je vous remercie sincèrement pour le soutien que vous témoignez chaque jour aux couleurs rouge et blanche. Cette passion et cette fidélité sont l’un des moteurs de mon engagement. J’exprime également ma gratitude au supporter numéro 1, S.A.S. le Prince Albert II pour son soutien et sa participation à la vie du Club pendant toutes ces années. Faire grandir constamment l’AS Monaco est le cap que je me fixe depuis le début de cette aventure. Vous pouvez compter sur ma volonté de poursuivre sur cette voie », prévient le milliardaire russe.