Officiel : Philippe Clément devient entraîneur de l'AS Monaco

Dans : Monaco.

Par Mehdi Lunay

C'est officiel ! L'AS Monaco a communiqué ce lundi soir l'arrivée de Philippe Clément comme nouvel entraîneur du club. Le Belge de 47 ans vient remplacer Niko Kovac limogé par les dirigeants monégasques et dont le départ a été officialisé la veille. Ayant officié à Genk et au Club Bruges dans son pays avec trois titres de champion de Belgique à la clé, Clément aura pour tâche de mettre Monaco sur le podium en Ligue 1. L'ASM est sixième actuellement du championnat et s'est qualifié pour les huitièmes de finale en Ligue Europa et en coupe de France.