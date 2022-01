Officiel : Monaco tente le pari Vanderson

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Dès l’ouverture du mercato hivernal, l’AS Monaco a annoncé la signature de Vanderson. Le latéral droit de 20 ans arrive en provenance du Grêmio Porto Alegre, qui devrait récupérer 11 millions d’euros pour son transfert. Un moment important dans la carrière du jeune Brésilien. « Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco, un club historique du championnat de France avec une dimension européenne importante », s’est réjoui le néo-Monégasque.

« C’est aussi un club dans lequel ont brillé de nombreux Brésiliens. Je suis très heureux d’avoir cette opportunité de m’inscrire dans un très beau projet. Je remercie le club pour la confiance qu’il m’accorde et le Grêmio pour m’avoir accompagné jusque-là. Je suis déterminé à travailler pour m’intégrer le plus rapidement possible et apporter mes qualités au groupe », a promis Vanderson, qui s’est engagé pour cinq ans.