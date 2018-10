Officiel : L’AS Monaco vire Leonardo Jardim

Dans : Monaco, Ligue 1.

Le début de saison décevant de l’AS Monaco aura finalement coûté son poste à Leonardo Jardim, qui a été limogé ce jeudi par le club de la Principauté. « Je tiens à saluer avec le plus profond respect Leonardo pour tout le travail accompli. Leonardo s’est imposé sur le banc de l’AS Monaco comme une référence en Europe et laisse derrière lui un bilan très positif. Son passage restera comme une des plus belles pages de l’histoire du club. Leonardo fera toujours partie de la famille de l’AS Monaco », a fait savoir Vadim Vasilyev, le vice-président de l’AS Monaco, qui va désormais être en charge de trouver le remplaçant de l’entraineur portugais dans les prochains jours.