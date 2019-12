Officiel : Jardim viré, Moreno entraîneur de Monaco

Dans : Monaco.

L' AS Monaco a officialisé samedi soir le départ de Leonardo Jardim et son remplacement par Robert Moreno, ancien sélectionneur intérimaire de l'Espagne.

Ce samedi soir, à la veille de la reprise de l’entraînement à Monaco, le club de la Principauté a confirmé le limogeage immédiat de Leonardo Jardim, tandis Robert Moreno succède au technicien portugais, déjà viré l’an dernier, puis rappelé après la mise à l’écart de Thierry Henry.

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée de Robert Moreno. Nous croyons beaucoup en lui et en ses capacités à mener l’équipe au succès. Nous lui souhaitons la bienvenue à l’AS Monaco. Au nom du Président Dmitry Rybolovlev, je tiens également à remercier Leonardo Jardim pour l’ensemble du travail accompli et tous les succès obtenus ces dernières années. Leonardo et son staff ont fait le maximum pour maintenir le club en Ligue 1 la saison dernière, puis redonner à l’équipe la place qu’elle mérite dans notre championnat. Nous lui souhaitons bonne chance pour le futur », a confié, dans un communiqué, Oleg Petrov, vice-président Directeur Général de l’AS Monaco.