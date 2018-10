Monaco : Thierry Henry ne tire pas sur l'ambulance, il la conduit...

Dans : Monaco, Ligue 1.

Thierry Henry (battu pour son premier match comme entraîneur de Monaco après un scénario catastrophe ): « Ce n'était pas évident, on essaie de mettre quelque chose en place qui fonctionnait au début, et on prend ce but que je n'ai pas besoin de décrire (...) L’erreur est humaine, je ne veux accabler personne. Ensuite on a réagi, on a eu des occasions mais on était menés 1-0 à la mi-temps. On essaie alors de réorganiser le jeu, malheureusement Sam Grandsir se fait expulser. Après c'était encore plus dur mais je veux retenir du positif dans le négatif, sinon on n'avance pas, et là le positif c'est qu'on a essayé de continuer à jouer, même à 10. On ne peut pas non plus retirer ce que Strasbourg a fait, ils nous ont bien empêché de jouer. »