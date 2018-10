Monaco : Thierry Henry est obsédé par une seule chose

Dans : Monaco, Ligue 1.

C'est ce mercredi que Thierry Henry a été officiellement présenté comme nouvel entraîneur de l'AS Monaco. A cette occasion plus de 80 journalistes venus de toute l'Europe s'étaient déplacés en Principauté, le meilleur attaquant de l'histoire de l'équipe de France étant plutôt rare dans les médias. Interrogé plusieurs fois sur ses objectifs et ses ambitions pour l'avenir de l'ASM, Thierry Henry a répété qu'il ne pensait en ce moment qu'à une seule chose.

Et cette obsession du successeur, c'est tout simplement le match que Monaco jouera samedi prochain à Strasbourg. « Je préfère vivre dans le présent et le présent, c'est Strasbourg. Déjà, je vais voir comment les joueurs vont revenir de sélections. Je n'ai pas encore vu certains joueurs, je n'ai pas pu leur parler de certains concepts du jeu que j'ai envie de faire. Et il y a aussi une réalité, car ce que l'équipe a besoin de faire à l'heure actuelle, ce n'est peut-être pas ce dont elle aura besoin dans un mois, deux mois, trois mois (...) La situation n'est pas facile. Maintenant, il va falloir trouver un équilibre, il va falloir sécuriser les joueurs, que ce soit en possession de la balle, haute, où il faudra avoir un bon équilibre, de même qu'en position basse pour pouvoir contre-attaquer. Retrouver déjà une certaine joie, beaucoup de sécurité et éviter les buts », a rappelé Thierry Henry, qui par ailleurs n’a pas souhaité s'exprimer sur son refus de rejoindre Bordeaux ou plus récemment Aston Villa.