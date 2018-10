Monaco : Thierry Henry coach, Djibrill Cissé lâche ses doutes

Dans : Monaco, Ligue 1.

Même si Monaco n'a pas encore officialisé la nouvelle ce samedi matin, il ne fait plus aucun doute que Thierry Henry sera l'entraîneur du club de la Principauté après le limogeage de Leonardo Jardim. Et c'est un sacré challenge que s'offre pour son premier poste le champion du monde 98, puisque l'AS Monaco est actuellement 18e de Ligue 1 et affiche clairement de grosses lacunes depuis cet été et un mercato encore une fois très agité.

Ancien coéquipier de Thierry Henry en équipe de France, Djibril Cissé ne masque pas quelques petites inquiétudes à voir ce dernier débarquer aussi vite sur le banc monégasque, alors que le club du rocher est dans le dur. « Pour le championnat de France, c’est très bien d’avoir un champion du monde de retour. Moi j’adore Titi, donc je suis content, mais j’ai mes réserves. J’ai peur que cette situation n’arrive un peu trop tôt pour lui, et qu’il ne soit pas l’homme qu’il faille pour sauver Monaco. Mais j’ai confiance en lui, et je sais qu’il aime les situations où l’on doute de lui », a confié Djibril Cissé sur cette nomination à venir de Thierry Henry comme coach de l'AS Monaco. L'avenir dira si l'attaquant avait vu juste.