Monaco : Raggi en furie contre l'arbitre qui peut « niquer le championnat »

Dans : Monaco, Ligue 1, TFC.

Andrea Raggi (au micro de Canal+ après le nul concédé par Monaco à Toulouse et un penalty inexistant sifflé contre l'ASM par l'arbitre) : « Bien sûr qu’il y a de la colère ! Quand on siffle un penalty comme cela, tu as forcément de la colère, tu peux niquer un championnat à une équipe. Glik n’a rien fait, il s’est arrêté ! Comment peut-on siffler un penalty comme cela ? Je ne peux pas l’accepter. C’est pour cela que la vidéo va aider les arbitres, parce que je ne l’accepte pas. Ils ont la possibilité de revenir à 3-2 et ça devient un match difficile. Aujourd’hui l’arbitre s’est trompé, comme nous parfois aussi on se trompe. On n’a pas fait un top match, mais finir comme cela, ça fait mal. Même si un point c’est bien...Il faut dire la vérité, Kamil Glik était arrêté sur le penalty, c’est ça la vérité. Quelque fois on se trompe sur un terrain, mais là c’est l’arbitre qui s’est trompé. »