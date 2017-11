Monaco : Jardim refuse de se prendre la tête avec le PSG

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Leonardo Jardim (entraîneur de l’AS Monaco après le carton contre Guingamp) : « On a fait jouer trois joueurs frais pour aider l'équipe. Touré, Adama Traoré et Carrillo ont donné plus de force. On avait dit qu'il fallait faire une première période forte, les joueurs l'ont fait afin de parvenir à gérer durant la deuxième. Je suis content de ça. Le plus important est de bien jouer à chaque fois. J'ai donc félicité Almamy Touré. Son match a racheté ses dernières sorties où il avait été moins performant. Ghezzal ? Je l'ai félicité aussi. Il a pris le ballon, a percuté et a provoqué. J'attends des accélérations et pas seulement un jeu de passes. C'est cette agressivité offensive que j'attends de lui. Il a la qualité individuelle pour faire ça (...) Après 12 matches, Paris au-dessus des autres. Derrière, il y a des bonnes équipes. Nous, on maintient le niveau. Mais je ne pense pas à Paris maintenant. On est a quatre points. Ce sera un match très important pour rester à un point. Mais d'abord il faudra gagner à Amiens.»