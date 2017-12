Mercato : Monaco va faire du ménage, Jardim prépare le balais

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Au lendemain de la qualification de Monaco pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, et avant le déplacement de vendredi à Saint-Etienne, Leonardo Jardim était en conférence de presse ce mercredi. Et l'entraîneur de l'AS Monaco n'a pas échappé à une question sur le futur mercato. Mais Leonardo Jardim a d'abord tenu à faire savoir que le club de la Principauté allait faire un peu de place dans son vestiaire en prêtant plusieurs joueurs durant le mois de janvier prochain.

« Chaque hiver nous prêtons deux ou trois joueurs. L'an dernier, on l'avait fait avec Adama Traoé, Corentin Jean et cela ne va pas changer en 2018, c'est une habitude, a confié le technicien portugais de l’AS Monaco, lequel a justifié sa position. Nous croyons dans tous les joueurs qui sont ici. Mais je n'ai pas l'espace pour tout le monde. » Les vestiaires de la Turbie n'étant pas extensibles, et la mise en place d'un loft n'étant pas envisagée par Jardim, plusieurs joueurs vont donc changer d'air, au moins provisoirement, d'ici la fin de l'actuelle saison.