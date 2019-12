Mercato : Monaco recrute un roc à 10 ME en défense !

Dans : Monaco.

Défenseur très prometteur du football serbe, Strahinja Pavlovic est attendu ce lundi à Monaco pour signer à l’ASM, annonce le journal local Mozzart Sport.

Ce défenseur central au gabarit imposant émerveille les observateurs depuis le début de la saison avec ses performances sous le maillot du Partizan Belgrade. Conscient que les enchères pouvaient vite monter, le club de la Principauté a lâché 10 ME cash, ajoutant même 3 ME de bonus potentiels, pour faire signer Pavlovic.

A noter que le journal serbe donne déjà les détails de ce bonus, qui se repartira de la façon suivante. 2 ME pour le Partizan quand le défenseur aura disputé 25 matchs avec l’équipe première, et 1 ME en cas de participation de l’ASM à une Coupe d’Europe. Ce dernier est attendu en début de semaine sur le Rocher pour s’engager, et il sera prêté dans la foulée au Partizan Belgrade pour y finir la saison, la période des transferts n’étant bien évidemment pas encore ouverte au milieu de ce mois de décembre.