Mercato : Michael Emenalo quitte Chelsea... pour Monaco ?

Depuis la fin de l'été, l'AS Monaco n'a plus de directeur sportif puisqu'Antonio Cordon a quitté son poste après le mercato. Et alors que le marché de janvier approche, le club de la Principauté pourrait trouver son bonheur en Angleterre.

En effet, selon The Independent, Michael Emenalo « pourrait continuer sa route à Monaco » après avoir officiellement démissionné de son poste de directeur technique à Chelsea. En froid avec l'entraîneur Antonio Conte, l'ancien bras droit de Roman Abramovitch quitte donc les Blues après dix ans d'activité... pour rejoindre le champion de France ? Réponse dans les jours à venir, mais l'ancien défenseur nigérian tiendrait donc la corde pour devenir le nouveau directeur sportif de l'ASM...

Chelsea FC today announces that technical director Michael Emenalo has decided to stand down from his role... https://t.co/LKFw2ewXOj