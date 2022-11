Mercato : Le Barça craque pour un défenseur de Ligue 1

Dans : Monaco.

Par Adrien Barbet

Après son élimination précoce en Ligue des Champions, le FC Barcelone cherche à se renforcer sur le secteur défensif. Un joueur cadre de l'AS Monaco est sur les tablettes des Blaugranas.

Malgré un très bon début de saison en Liga, le FC Barcelone n'a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. La faute à une groupe relevé avec la présence de l'Inter Milan et de la bête noire, le Bayern Munich. Le Barça a été particulièrement fébrile défensivement avec 10 buts encaissés en 5 matchs disputés. Afin de pallier les carences défensives, les dirigeants catalans ont ciblé un poste à absolument renforcer. Celui d'arrière-gauche. Si Jordi Alba a donné satisfaction pendant de nombreuses années, le défenseur espagnol n'est pas assez fiable défensivement, malgré sa bonne qualité de passe et son apport offensif. Marcos Alonso est trop inconstant physiquement et c'est Alejandro Balde, le jeune joueur formé au club qui occupe généralement la place de titulaire au sein de la formation de Xavi. Le Barça aimerait recruter un joueur plus complet et expérimenté que la jeune pépite de 19 ans.

Barcelone s'intéresse à Caio Henrique

Actuellement sixième de la Ligue 1, l'AS Monaco réalise un début de saison contrasté entre bonnes performances et déceptions. Néanmoins, il y a un joueur qui est quasiment systématiquement bon, Caio Henrique. Le défenseur gauche brésilien a déjà distribué 5 passes décisives en championnat cette saison et s'affirme de plus en plus comme l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le championnat de France. La saison passée, le natif de Santos a été très performant en distribuant 12 caviars. Le Barça n'est pas insensible au charme du joueur de 25 ans et selon les informations du journal catalan Sport, les dirigeants espagnols sont intéressés par le profil de Henrique qui pourrait devenir le futur patron de la défense blaugrana. Xavi valide son profil et attend un joueur capable de redorer le blason du FC Barcelone.