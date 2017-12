LdC : Monaco catastrophique jusqu'au bout...

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans le dernier carré de la Ligue des champions la saison passée, l'AS Monaco a touché le fond ce mercredi soir en s'inclinant 5-2 à Porto, et finissant avec seulement deux pauvres points son parcours européen.

Après avoir emballé toute l'Europe du football en 2016-2017, Monaco a cette fois ennuyé tout le monde en enchaînant les tristes performances. Et l'ultime sortie continentale de la formation de Jardim a confirmé que l'ASM n'avait pas la taille patron cette saison. A Porto, qui jouait sa qualification, le léger intérêt n'aura duré que neuf minutes, le temps qu'il aura fallu pour Aboubakar pour tromper Benaglio (1-0, 9e). Le même Aboubakar doublait le score (2-0, 33e), avant que les deux formations se retrouvent à dix, Felipe et Ghezzal étant expulsés pour une explication de texte trop vive (38e). Porto continuait à pousser et juste avant la pause, Brahimi creusait encore plus l'écart (3-0, 45e).

Après la pause, Glik réduisait le score sur penalty (3-1, 61e), mais Porto remettait rapidement les pendules à l'heure par Telles (4-1, 65e). Falcao y allait aussi de son petit but en fin de match (4-2, 78e), mais cela ne calmait pas les Portugais qui en collaient un cinquième pour la route par Soares (5-2, 88e). Mais cela ne suffisait pas à atténuer les regrets après ce fiasco total de l'AS Monaco, qui finit à la dernière place de son groupe avec seulement deux maigres points et seize buts encaissés, la pire stat défensive pour un club français depuis le passage à la formule avec des poules.