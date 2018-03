ASM : Vers une bataille Monaco-Real au mercato ?

Dans : Monaco, Mercato, Liga.

Et si Monaco venait embêter le Real Madrid au mercato ? C’est ce qui dessine, à quelques mois de l’ouverture du marché estival, selon les informations du London Evening Standard.

Effectivement, le quotidien britannique l’affirme ce dimanche : les dirigeants du club de la Principauté ont ciblé Reiss Nelson, jeune ailier (18 ans) évoluant à Arsenal. Un joueur également très apprécié par Zinedine Zidane et par la cellule de recrutement du Real Madrid. Utilisé à une reprise en championnat cette saison par Arsène Wenger, le joueur a tapé dans l’œil de l’ASM et du Real Madrid lors des matchs qu’il a disputés en catégorie de jeunes.

Et sa situation contractuelle est très intéressante pour ses courtisans, l’Anglais n’ayant plus qu’un an et demi de contrat. Arsenal étant dans une situation comptable délicate en Premier League et dans l’obligation de gagner l’Europa League pour se qualifier en Ligue des Champions, il y a peu de chances qu’Arsène Wenger lui offre du temps de jeu d’ici la fin de la saison. Ce qui devrait pousser le joueur à partir au mercato. Une bonne nouvelle pour Monaco ? Tout dépend de la réelle volonté du Real Madrid, finalement…