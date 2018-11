ASM : Une machine à buts belge pour calmer Henry au mercato ?

Dans : Monaco, Mercato.

Ancien adjoint du sélectionneur des Diables Rouges, Thierry Henry a clairement un faible pour les joueurs du plat pays.

L’actuel entraineur de Monaco maintient pour le moment sa confiance à Youri Tielemans et Nacer Chadli, pas forcément transcendants, et il aimerait rajouter un joueur belge dans son effectif en janvier. En effet, La Dernière Heure annonce que le champion du monde 1998 souhaite faire venir le buteur de Genk au mercato. Il faut dire que Leandro Trossard frappe fort avec le club genkois, puisque la barre des 10 buts marqués toutes compétitions confondues a déjà été franchie.

Cela lui avait valu d’être présent au dernier rassemblement des Diables Rouges, et Thierry Henry avait été séduit par ses qualités face au but. Néanmoins, aller chercher un joueur déjà suivi par plusieurs formations européennes ne sera pas évident, et le départ du buteur de 23 ans pourrait se négocier au-delà de la somme de 15 ME. Un gros effort pour satisfaire Thierry Henry, et surtout aider l’AS Monaco à redresser la barre en championnat.