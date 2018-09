ASM : Un point par match, mais Monaco se verrait bien sur le podium

Dans : Monaco, Ligue 1.

Auteur d’un nouveau match nul décevant ce vendredi face à Nîmes, l’AS Monaco pourrait bien se retrouver au bord de la relégation à la fin de la journée, si jamais quelques mal-classés se réveillaient. Et pourtant, malgré cette situation avec six points pris en six journées, l’optimisme demeure de rigueur au sein du club de la Principauté, persuadé que le décollage est imminent. C’est l’avis de Leonardo Jardim, pour qui ce mauvais départ ne gêne en rien les ambitions de l’ASM.

« Le résultat est frustrant. Mais je suis très content de l'engagement, l'investissement et le comportement des joueurs. Beaucoup de (ces) jeunes étaient en CFA il y a trois mois. Avec de l'efficacité, on aurait pu gagner 3 ou 4 à 1. C'est vrai, il faut gagner. Donc je ne suis pas content. C'est un manque expérience, comme sur les coups de pied arrêtés. Notre équipe n'est pas très physique non plus. Mais on continue à travailler pour être meilleur. Notre objectif, c'est toujours le podium. L'important est de travailler pour y parvenir. Il ne faut pas penser au retard que l'on a. Lors de ma première saison ici, on avait 15 points de retard sur Marseille et on est passé devant lors de la dernière journée. La question n'est pas là. La question est : l'équipe va-t-elle progresser suffisamment pour parvenir à jouer le podium ? », a lancé l’infatigable entraineur de Monaco, qui continue de reconstruire son équipe chaque été, souvent avec réussite jusqu’à présent.