ASM : Tielemans quitte définitivement Monaco pour Leicester

N'ayant jamais réussi à s'imposer sous le maillot de l'AS Monaco, Youri Tielemans a été définitivement transféré à Leicester après un prêt de six mois officialisé ce lundi soir le club de la Principauté.

« L’AS Monaco annonce le transfert de Youri Tielemans à Leicester City. Le milieu de terrain quitte l’AS Monaco et s’engage définitivement avec le club anglais où il était prêté depuis janvier. Auteur de 65 matches avec l’AS Monaco lors des saisons 2017/2018 et 2018/2019, l’international belge rejoint la Premier League où il compte 13 rencontres sous les couleurs de Leicester. Le Club lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure », indique l'AS Monaco, qui ne communique pas le montant de ce transfert, même si en Angleterre on parle d'une opération à hauteur de 45ME.