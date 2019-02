ASM : Tielemans explique son fiasco à Monaco, ce n’est pas de sa faute

Dans : Monaco, Ligue 1, Premier League.

Parmi les innombrables recrues de ces derniers mois, Youri Tielemans était considéré comme le grand espoir du football belge au milieu de terrain.

Déjà capitaine à Anderlecht à seulement 19 ans, le Diable Rouge avait fait l’objet d’un copieux transfert à 25 ME en 2017. Mais après une première saison manquée, Tielemans n’a pas réussi à prendre son envol, même sous la coupe de Thierry Henry qui lui avait pourtant également confié le brassard de capitaine. Invité à se trouver un nouveau challenge au cœur de l’hiver, le Belge a rejoint Leicester City en prêt, et avoue ne pas avoir réfléchi bien longtemps étant donné que l’horizon était bouché pour lui à l’ASM. Son échec n'a pourtant rien à voir avec son niveau de jeu selon lui.

« Je savais que ma seconde saison à Monaco serait meilleure pour moi. Malheureusement, l’équipe n’a pas été au mieux et nous avons eu des problèmes mais, personnellement, j’ai fait des bons matchs, d’autres mauvais mais, c’est normal. Il y a eu un changement d’entraîneur et ils ont voulu modifier l’équipe. Ils m’ont dit qu’ils voulaient changer des choses pour sauver le club de la relégation et ils m’ont dit que j’étais un joueur qu’ils voulaient remplacer, que le meilleur pour moi était de trouver une nouvelle expérience ailleurs. Cela m’a convenu et Leicester était intéressé », a livré le milieu de terrain au Leicester Mercury, désireux avant tout de retrouver du temps de jeu et pourquoi de se faire une place en Premier League.