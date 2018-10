ASM : Thierry Henry, son premier message fort est pour Falcao

Dans : Monaco, Ligue 1.

Ancien attaquant de classe internationale formé à Monaco, Thierry Henry est désormais l’entraineur du club de la Principauté. Il arrive au chevet d’une équipe en difficulté, et encore une fois grandement remaniée pendant l’été. La jeunesse est fortement représentée dans cet effectif, et c’est pourquoi le nouveau coach souhaite voir l’un de ses leaders redevenir le tueur et l’exemple qu’il était. Il s’agit bien évidemment de Radamel Falcao, l’un des rares joueurs au rendez-vous en ce début de saison, mais souvent peu trouvé lors des premiers matchs. Le Colombien a été spécialement briefé par « Titi » ces dernières heures, et les premiers conseils donnés pourraient bien aider le Tigre à rugir à nouveau.

« Falcao n'était pas là ces derniers temps, je l'ai briefé sur certains points. Il parle français mais je parle espagnol et c'est mieux. Je lui ai expliqué ce qui allait se passer dans la saison. Qu'il comprenne aussi. C’est notre capitaine, notre leader, c'est le buteur. J'ai eu la chance de parler avant l'entraînement avec lui car il est revenu tard. Il a marqué le peu de buts de l'équipe cette saison. Youri (Tielemans) en a mis deux aussi. Falcao c'est le leader charismatique, tout le monde sait ce qu'il représente. On est content de son retour. Vendredi, on sera déjà à j-1 et la vidéo sera notre meilleur amie », a prévenu un Thierry Henry qui arrive clairement avec ses idées et son discours, pour tenter de donner une nouvelle vie au groupe monégasque.